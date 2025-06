Adolescence è la seconda serie in inglese più vista di Netflix | chi c’è ancora al primo posto

Adolescence conquista il podio come seconda serie in inglese più vista su Netflix, superando perfino Stranger Things 4 e avvicinandosi a Mercoledì. Con oltre 141 milioni di visualizzazioni, il fenomeno sta catturando l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma chi occupa ancora il primo posto? Scopriamolo insieme! Continua a leggere...

Adolescence diventa la seconda serie in inglese più vista su Netflix. Con 141,2 milioni di visualizzazioni, supera Stranger Things 4 e punta Mercoledì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Adolescence è ora la seconda serie in lingua inglese più vista di Netflix - "Adolescence", la serie che ha catturato l’attenzione globale, è ora la seconda più vista su Netflix, con un’impressionante cifra di 141,2 milioni di visualizzazioni in soli 80 giorni.

