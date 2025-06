Adesso i monzesi non rimarranno più intrappolati nel parcheggio del Parco | ecco la soluzione già testata

Adesso i monzesi possono respirare: il parcheggio di viale Cavriga non sarà più un incubo. Grazie a una soluzione già testata, il traffico sarà gestito con maggiore efficienza, e le pattuglie della polizia locale garantiranno ordine durante i fine settimana e le festività. Addio alle lunghe attese al telefono e al caos che rallentava la città. La comunicazione efficace trasforma Monza in un luogo più vivibile e organizzato.

Due ore e mezza per entrare e per uscire dal parcheggio di viale Cavriga: questo rimarrà solo un ricordo. Adesso nel fine settimana e nei giorni di festa arriveranno le pattuglie della polizia locale per organizzare la mobilità. Le telefonate al 112 per quel grande caos La comunicazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it