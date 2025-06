Addio prezzi nascosti ora devono essere ben visibili su ogni capo in vendita

Addio ai prezzi nascosti! Da oggi, ogni capo in vendita dovrà esporre chiaramente il prezzo, garantendo così trasparenza e giustizia per tutti i consumatori. Questa novità rappresenta un passo importante verso un acquisto più consapevole e sereno. Non dovrete più indovinare quanto spenderete: la chiarezza diventa la norma. Scoprite come questa decisione della Cassazione potrebbe trasformare la vostra esperienza di shopping!

Vi è mai capitato di notare un capo in vetrina ma di non trovare il prezzo ben esposto? Da oggi non potrà più succedere una cosa simile: ecco cosa ha stabilito la Cassazione sulla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Addio prezzi nascosti, ora devono essere ben visibili su ogni capo in vendita

Lo riporta fanpage.it: Vi è mai capitato di notare un capo in vetrina ma di non trovare il prezzo ben esposto? Da oggi non potrà più succedere una cosa simile: ecco cosa ha ...

Stop ai prezzi nascosti, devono essere ben visibili in vetrina e sui capi

Come scrive ilsole24ore.com: Il consumatore non deve cercare il cartellino all’interno dell’abito o nello zip della borsa. Non passa la tesi dell’abitudine consolidata per la moda ...

