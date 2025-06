Addio Inter non ci sono più dubbi | giocherà il Mondiale per Club

Addio Inter, non ci sono più dubbi: Correa lascerà i nerazzurri e si prepara a volare in Qatar per il Mondiale per Club. L’argentino, simbolo di passione e determinazione, cambierà maglia, ma la sua voglia di competere ai massimi livelli rimane invariata. Un arrivederci con affetto e tanta emozione, perché il calcio è fatto di addii temporanei per ritrovarsi più forti di prima.

Il calciatore lascia l’Inter e in estate disputerà il Mondiale per Club, l’argentino abbandona i colori nerazzurri. L’ Inter dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori per il Mondiale per Club, il giocatore saluta il Biscione e si trasferisce in un club che gli garantirà ugualmente la possibilità di disputare la celebre competizione. Correa al Botafogo: giocherà il Mondiale per Club. Stando a quanto riportato dai noti giornalisti e esperti di mercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Joaquin “ Tucu ” Correa è pronto ad unirsi al Botafogo da svincolato e a giocare il Mondiale per Club FIFA. Accordo raggiunto, si attendono solo i dettagli definitivi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Addio Inter, non ci sono più dubbi: giocherà il Mondiale per Club

