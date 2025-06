addio al professor pietrobon colonna del diritto civile padovano

che vogliamo ricordarlo, celebrando la sua eredità di passione e dedizione che ha plasmato generazioni di giuristi. La sua figura rimarrà per sempre un faro nel panorama del diritto civile padovano, ispirandoci a perseguire l’eccellenza e a portare avanti i valori che lui ci ha trasmesso con così tanto entusiasmo.

Per alcuni, l'autografo sul libretto universitario è un semplice formalismo. Per altri, un passaggio obbligato. Per chi ha studiato Diritto Civile a Padova, era qualcosa di più: la firma del professor Vittorino Pietrobon era un sigillo di serietà, una sorta di investitura. È con questo spirito –.