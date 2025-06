Addio al prof Pietrobon colonna del Diritto Civile padovano

È con profonda nostalgia che salutiamo il professor Vittorino Pietrobon, una vera istituzione del Diritto Civile padovano. Per generazioni di studenti, il suo autografo rappresentava non solo un formalismo, ma un riconoscimento d'eccellenza. In un'epoca in cui l'istruzione è sempre più digitalizzata e impersonale, la sua figura rimarrà un simbolo di passione e dedizione. La sua eredità vivrà nei futuri giuristi, testimoni di un metodo educativo inestimabile.

Per alcuni, l’autografo sul libretto universitario è un semplice formalismo. Per altri, un passaggio obbligato. Per chi ha studiato Diritto Civile a Padova, era qualcosa di più: la firma del professor Vittorino Pietrobon era un sigillo di serietà, una sorta di investitura. È con questo spirito –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Addio al prof. Pietrobon, colonna del Diritto Civile padovano

