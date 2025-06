Addio a Sailor Moon Crystal!

Se sei un appassionato di Sailor Moon Crystal, non perdere questa occasione: il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per immergersi nelle avventure delle guerriere stellari su Netflix. Dopo anni di emozioni e battaglie epiche, il destino della serie è ormai segnato. Non lasciarti sfuggire l'ultima chance di rivivere la magia di Sailor Moon prima che scompaia dai cataloghi. Affrettati, il tempo sta per scadere!

Se siete fan di Sailor Moon Crystal e lo stavate guardando (o stavate pensando di farlo), è il momento di correre ai ripari: l'anime lascerà il catalogo di Netflix il 1° luglio. Secondo quanto riportato dalla piattaforma, il 30 giugno sarà l'ultimo giorno disponibile per vedere le tre stagioni della serie. Negli ultimi anni, Netflix ha puntato molto sull'anime, arricchendo il proprio catalogo con titoli originali e licenze di grande richiamo. Tuttavia, come spesso accade, alcune licenze hanno una scadenza, ed è questo il caso del reboot dell'amatissimo franchise ideato da Naoko Takeuchi. Cos'è Sailor Moon Crystal?.

Sailor Moon Crystal 3 - L'addio di Hotaru