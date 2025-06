Addio a Pietro Ghislandi Bruno Bozzetto | Con te caro amico si spegne quella magica luce dell’umorismo

Con la scomparsa di Pietro Ghislandi, il panorama dell'umorismo italiano perde un pezzo fondamentale. Bruno Bozzetto lo ricorda come un artista vivace e imprevedibile, capace di illuminare anche i momenti più bui con la sua ironia dissacrante. In un'epoca in cui il divertimento è spesso superficiale, la sua arte invita a riflettere sull'importanza di ridere con intelligenza e sensibilità. Un tributo a chi ha saputo trasformare la risata in poesia.

Bruno Bozzetto ricorda l’amico e artista Pietro Ghislandi con un dolcissimo ricordo. “Spiritoso, pieno di vita, imprevedibile, sempre pronto alla battuta fulminante e a volte anche dissacrante. Questo era Pietro Ghislandi, un carissimo amico fin dagli anni settanta, un meraviglioso ventriloquo (si vantava, ed era verissimo, di non muovere neppure un muscolo facciale quando donava la voce al suo pupazzo, cosa che non sapevano assolutamente fare molti altri famosi ventriloqui), un attore con cui ho realizzato moltissimi cortometraggi e mediometraggi, doppiatore e imitatore favoloso (aveva sostituito per anni anche la difficile e particolarissima voce della “Linea” di Osvaldo Cavandoli), caro amico di Leonardo Pieraccioni che lo stimava sinceramente e l’aveva inserito con successo in parecchi suoi lavori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Addio a Pietro Ghislandi, Bruno Bozzetto: “Con te, caro amico, si spegne quella magica luce dell’umorismo”

