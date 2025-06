Addio a Nuel il deejay Manuel Fogliata muore a 46 anni per un infarto

L'improvvisa scomparsa di Nuel, il deejay Manuel Fogliata, lascia un vuoto incolmabile nel cuore della scena techno europea. A soli 46 anni, la sua vita si è spezzata tragicamente, ricordandoci quanto sia fragile il confine tra la vita e la musica. Con la sua energia e il suo talento, ha ispirato generazioni. In un'epoca in cui la musica elettronica sta vivendo una rinascita, il suo lascito vivrà per sempre nei nostri ascolti.

Stroncato da un malore improvviso, se ne va uno dei volti noti della scena techno europea. È morto a soli 46 anni Manuel Fogliata, conosciuto nel mondo della musica elettronica come Nuel, affermato deejay e produttore originario di Rimini. L'artista è stato colpito da un infarto improvviso il 30 maggio, mentre si trovava in compagnia di un amico che ha allertato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il decesso è avvenuto poco dopo all'ospedale Infermi di Rimini. Una carriera brillante interrotta da problemi di salute.

