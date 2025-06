Addio a Nino Zippo | maestro dei fotografi brindisini i suoi scatti già nella storia

Brindisi piange Nino Zippo, il maestro della fotografia che ha immortalato la vita e le emozioni di una città. Con i suoi scatti, ha raccontato storie di un'intera comunità, diventando un simbolo di autenticità in un’era digitale che spesso si dimentica del valore del reale. La sua eredità non è solo nei ritratti, ma nel modo in cui ha saputo catturare l’anima di Brindisi. Un addio che ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la memoria vis

BRINDISI – Era il fotografo per antonomasia. Qualsiasi brindisino che si rispetti non poteva non associare il suo nome all'arte di cristallizzare un'immagine attraverso un obiettivo. Pasquale (per tutti Nino) Zippo erta una sorta di istituzione cittadina. Il suo volto era noto a generazioni di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Addio a Nino Zippo: maestro dei fotografi brindisini, i suoi scatti già nella storia

