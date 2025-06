Addio a Luciano Liccardo pioniere gentile della consulenza finanziaria

Padova piange Luciano Liccardo, un pioniere gentile della consulenza finanziaria. Scomparso a 73 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel campo dell’educazione finanziaria, contribuendo a formare una generazione di esperti consapevoli. La sua visione etica e il suo impegno per la trasparenza hanno anticipato un trend sempre più attuale: la ricerca di professionisti che guidino con integrità in un mondo complesso. Ricordiamolo come un faro di competenza e uman

Padova perde una delle sue voci più autorevoli nel campo dell’educazione finanziaria. È scomparso il 2 giugno, all'età di 73 anni, Luciano Liccardo, consulente, divulgatore e per dieci anni segretario generale di EFPA Italia, figura chiave nel percorso di crescita del settore in Italia e in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Addio a Luciano Liccardo, pioniere gentile della consulenza finanziaria

