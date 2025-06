Addio a Giorgio Lo Giudice cronista di razza e competenza firma storica della Gazzetta

Un grande addio a Giorgio Lo Giudice, testimone indiscusso di passione e competenza nel mondo dello sport. Cronista di razza, firma storica della Gazzetta, ha lasciato un'impronta indelebile in ogni racconto sportivo, dall'atletica al rugby. Il Golden Gala si ferma per un minuto di silenzio in suo onore, simbolo di una vita dedicata con amore e professionalità. Sabato i suoi funerali a Roma, un abbraccio collettivo per un gigante dello sport.

