Adamant notte speciale | tutti uniti alla meta

Stasera è una notte da brividi per tutti i tifosi del basket ferrarese! L'Adamant si gioca la promozione in B1 nella finale playoff contro Pordenone. Dopo due anni di attesa e sacrifici, il sogno di riabbracciare la pallacanestro nazionale è a un passo. Ma attenzione: la partita è ancora da giocare, e il tifo può fare la differenza. Siamo tutti uniti per raggiungere la meta! Forza Adamant!

Il giorno più atteso dagli appassionati di basket ferraresi è arrivato. Questa sera, in caso di vittoria in gara 2 di finale playoff contro Pordenone, l'Adamant sarebbe promossa in B1, e la palla a spicchi cittadina tornerebbe a misurarsi in un campionato nazionale dopo i due anni di purgatorio in B Interregionale. Attenzione a non dare già per vinta la partita, ma stavolta sembra davvero tutto apparecchiato per la grande festa biancazzurra, a cancellare le delusioni e le sofferenze degli ultimi anni, dopo la chiusura dolorosa del Kleb nel 2023, nel bel mezzo di un campionato di A2, interrotto nella maniera più umiliante, per i tifosi e per la città.