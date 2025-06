Ad Ariano Irpino Museo in evoluzione

Museo e alla storia di Ariano Irpino. Questo rinnovamento non è solo un'opportunità per riscoprire l'arte locale, ma si inserisce in un trend nazionale di rivalutazione dei beni culturali come motori di sviluppo territoriale. Un punto interessante? La creazione di esperienze interattive per coinvolgere attivamente i visitatori, trasformando il museo in un vivace centro di cultura condivisa. Non perdere l'occasione di vivere questa evoluzione!

Ad Ariano Irpino (AV) si apre una nuova stagione per il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, con un percorso di valorizzazione che vuole riaccendere il legame tra cultura e comunità. Un progetto che punta a sviluppare attività, servizi e narrazioni capaci di restituire centralità al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ad Ariano Irpino "Museo in evoluzione"

Ad Ariano Irpino la presentazione del progetto BarCamp - Domani, 17 maggio, alle ore 10.30, presso il Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, si svolgerà la presentazione del Progetto BARCAMP.

Ariano: nuove prospettive per il museo della ceramica

Ariano: nuove prospettive per il museo della ceramica

Ariano Irpino (AV) – Presentazione del nuovo progetto di valorizzazione del Museo Civico e della Ceramica

Ariano Irpino (AV) – Presentazione del nuovo progetto di valorizzazione del Museo Civico e della Ceramica

Sabato 7 giugno 2025 si apre una nuova stagione per il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, con l'avvio ufficiale di un progetto di valorizzazione pensato per restituire centralità

Nuovo Consiglio Direttivo per l’associazione Amici del Museo di Ariano Irpino

Nuovo Consiglio Direttivo per l'associazione Amici del Museo di Ariano Irpino

Lo scorso 25 febbraio 2025, nel suggestivo salone del "Museo Civico e della Ceramica" di Ariano Irpino, si è svolta l'Assemblea dei soci dell'Associazione Amici del Museo di Ariano Irpino (A.M.A.) APS