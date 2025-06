Ad Arcore street food e mercatini dall' Europa

Dal 6 all'8 giugno, Arcore si trasforma in un angolo d'Europa con il suo festival di street food e mercatini artigianali! Un'occasione imperdibile per scoprire sapori autentici, dall'olio d'oliva spagnolo ai formaggi francesi, immersi in un'atmosfera vivace e festosa. Questo evento non è solo un viaggio gastronomico, ma anche un'esperienza culturale che unisce famiglie e amici. Preparati a lasciarti sorprendere dai tesori del nostro continente!

Un viaggio nel continente europeo fra mercatini dell'artigianato, street food e tanti altri prodotti tipici. Un'immersione unica e originale nei colori, sapori, suoni e profumi, dove perdersi con la famiglia o gli amici. L'appuntamento è dal 6 all'8 giugno ad Arcore, negli spazi della.

