acque di balneazione oltre 5mila km di litorale eccellente in italia

L'Italia si conferma un paradiso per gli amanti del mare: oltre 5.100 km di litorale eccellente, il 95,7% dei tratti monitorati! Con la crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità delle acque, questo dato non è solo una vittoria per il turismo balneare, ma un segnale forte per preservare le nostre meraviglie naturali. Preparati a tuffarti in un'estate all'insegna della pulizia e della bellezza!

(Adnkronos) – In Italia 5100 chilometri di litorale, pari al 95,7% della costa monitorata, rientrano nella classe di qualità eccellente. Altri 152 km – il 2,8% del totale – sono in qualità 'buona', mentre solo 31 km (0,6%) rientrano nella classe 'sufficiente' e 35 km (0,7%) in quella 'scarsa'.

Acque #balneazione. Parametri oltre limiti a #castelvolturno (CE) - tratto "Villaggio Coppola". Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza. Consulta i dati https://portale.arpacampania.it/widget/web/balneazione/analisi/-/BalneazAnalisi Tweet live su X

Acque #balneazione. Parametri oltre limiti a #Napoli (NA) - tratto "Pietrarsa". Il Comune è stato informato per i provvedimenti di competenza. Consulta i dati https://portale.arpacampania.it/widget/web/balneazione/analisi/-/BalneazAnalisi_WAR_Balneaz Tweet live su X

