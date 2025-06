Acqua e rifiuti | in Friuli nasce la multiutility unica per 185 comuni

Una svolta storica per la gestione dei servizi pubblici in Friuli Venezia Giulia: nasce una multiutility unica per 185 comuni! Questa iniziativa non solo semplifica l’erogazione di acqua e rifiuti, ma rappresenta un passo decisivo verso una gestione più sostenibile e trasparente. In un contesto dove l’innovazione e l’efficienza sono sempre più richieste, questa alleanza potrebbe fungere da esempio per altre regioni italiane. Rimanete sintonizzati!

Svolta nella gestione dei servizi pubblici in Friuli Venezia Giulia. Ieri, martedì 3 giugno 2025, nella sede di Cafc a Udine, è stato siglato il “Memorandum of Understanding” (MoU), il protocollo d'intesa che apre ufficialmente la strada alla nascita di una multiutility unificata per il servizio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Acqua e rifiuti: in Friuli nasce la multiutility unica per 185 comuni

