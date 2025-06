Acqua e fango dalle scale in un giorno un mese intero di pioggia | le immagini

Un mese intero di pioggia in poche ore: l'Alto Adige è stato devastato da forti temporali, e le immagini parlano chiaro. Non solo Fundres e Bolzano, ma anche Bressanone e la Valle Isarco sono state immerse in acqua e fango. Questo evento climatico estremo ci ricorda quanto sia cruciale affrontare il cambiamento climatico: prepariamoci a un futuro sempre più imprevedibile. Sarà fondamentale riflettere su come proteggere il nostro territorio.

Non solo Fundres e Bolzano sono state colpite dal maltempo delle ultime ore in Alto Adige: il video che hanno realizzato i vigili del fuoco altoatesini, in questo senso, è eloquente. A causa di forti temporali con piogge intense, tra il capoluogo, Bressanone, la Valle Isarco e la Val Pusteria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Acqua e fango dalle scale, in un giorno un mese intero di pioggia: le immagini

Sfuriata temporalesca, la piccola frazione collinare viene travolta da acqua e fango - Un violento nubifragio ha colpito la frazione collinare di Taibo, nel comune di Mercato Saraceno, martedì 27 maggio, portando devastazione con acqua e fango.

