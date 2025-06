ACI Storico | il 5 raduno di ‘Ruote nella Storia’ con meta Clusone

Il 21 settembre, il quinto raduno "Ruote nella Storia" porterà gli appassionati di auto d'epoca a Clusone! Questo evento dell’ACI Storico non è solo una celebrazione delle quattro ruote, ma un tributo alla nostra cultura automobilistica che continua a affascinare. Con l’eco crescente di questo appuntamento, il raduno si inserisce in un trend di riscoperta del patrimonio storico e della mobilità sostenibile. Non perdere l’occasione di viverlo!

Scelto l'itinerario del quinto tradizionale raduno 'Ruote nella storia', anno quinto. La manifestazione dell'ACI Storico è un appuntamento che si rinnova con crescente successo nel mese di settembre: quest'anno è in calendario domenica 21 e avrà come meta Clusone. Anno dopo anno sta consolidando l'interesse anche su scala regionale: l'eco del successo, corre e allunga il raggio della partecipazione. ACI Storico nella scelta degli itinerari cerca di considerare di volta in volta destinazioni in saliscendi estese all'interno della provincia: fisso e di grande prestigio è il punto di partenza dal piazzale dell'Accademia della Guardia di Finanza.

