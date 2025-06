Aci Stefano Torcellan nuovo presidente | Smartphone alla guida bisogna fare di più

Con l'elezione di Stefano Torcellan a nuovo presidente dell'Automobile Club Treviso, si apre un capitolo importante per il mondo automobilistico locale. In un contesto in cui la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica stanno rivoluzionando il settore, Torcellan porta con sé una prospettiva fresca e ambiziosa. La sfida? Integrare l'era digitale, dal car sharing agli smartphone, per guidare il club verso un futuro più verde e connesso.