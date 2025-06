Acerbi Inter la clausola per l’addio anticipato | il club riflette Qualora dovesse arrivare quell’allenatore…

L'Inter si trova a un bivio: la clausola per l'addio anticipato di Acerbi potrebbe segnare un cambiamento strategico. Con le voci di un potenziale nuovo allenatore che circolano, il club riflette su come adattarsi a un mercato in continua evoluzione. In un calcio che premia la freschezza e l'innovazione, sarà interessante vedere se Acerbi continuerà a far parte del progetto o se sarà tempo di voltare pagina. Un’occasione di crescita o una resa?

Acerbi Inter, la clausola per l'addio anticipato: il club riflette. Qualora dovesse arrivare quell'allenatore. Le ultime. I ragionamenti dei dirigenti del mercato Inter per la prossima estate dovranno riguardare anche il futuro di Francesco Acerbi. L'esperto centrale nerazzurro, era al centro del progetto di Simone Inzaghi e viaggiava verso la permanenza con l'allenatore piacentino (il quale aveva insistito per comprarlo dalla Lazio ) sulla panchina. Con l'addio di Inzaghi, come spiega la Gazzetta dello Sport, le cose potrebbero cambiare radicalmente: a venire incontro alle esigenze del club la presenza di una clausola inserita nel contratto.

