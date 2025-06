Accusa un malore mentre passa l' autobus tragedia sfiorata davanti alle Poste

Attimi di terrore ad Ancona, dove un uomo ha accusato un malore proprio mentre un autobus si fermava. La prontezza del conducente ha evitato una tragedia. Questo episodio sottolinea l'importanza della formazione e della consapevolezza nel settore dei trasporti pubblici, dove la sicurezza dei passeggeri deve sempre essere una priorità . È ora di riflettere su quanto sia cruciale un intervento tempestivo in situazioni critiche.

ANCONA – Attimi di panico a metà mattinata davanti alla sede delle Poste italiane ad Ancona, dove un uomo si è sentito male proprio mentre un autobus si stava fermando nello spazio riservato ai mezzi di Tpl, per far salire e scendere le persone. Solo la prontezza di riflessi del conducente ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Accusa un malore mentre passa l'autobus, tragedia sfiorata davanti alle Poste

