Accordo per le centrali nucleari tra Italia e Slovacchia da 32 miliardi

L'Italia si proietta verso un futuro energetico sostenibile grazie a un accordo da 32 miliardi con la Slovacchia per lo sviluppo di reattori nucleari di quarta generazione. Newcleo, startup franco-italiana, non solo segna un passo importante nel campo delle tecnologie avanzate, ma anche una risposta concreta alla crescente domanda di energia pulita in Europa. Il nucleare può diventare la chiave per una transizione energetica davvero innovativa e responsabile.

Newcleo, startup franco-italiana specializzata in tecnologie nucleari avanzate, ha annunciato un accordo con la società di stato slovacca JAVYS per sviluppare quattro reattori nucleari di quarta generazione  in Slovacchia. L'intesa, firmata durante la visita del primo ministro slovacco Robert Fico a Roma (col quale Giorgia Meloni ha avuto un breve incontro prima di incontrare Macron), prevede la realizzazione di quattro unità LFR-AS-200 da 200 MW ciascuna, progettate per bruciare le scorie nucleari esauste  e chiudere così il ciclo del combustibile. L'intero progetto rappresenta, come nota il Ceo Stefano Buono, "l'alba di un nuovo modello per l'industria nucleare, dove pubblico e privato collaborano per chiudere il ciclo del combustibile".

Israele, 007 USA: "Raid idf imminenti contro centrali nucleari iraniane", schiaffo di Netanyahu a Trump, il tycoon vuole accordo con Teheran - Secondo l'intelligence statunitense, Israele sarebbe pronto a lanciare un raid contro le centrali nucleari iraniane, sfidando gli sforzi dell'amministrazione Trump di negoziare con Teheran.

