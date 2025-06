Accoltella un ragazzo per rubargli il telefono e si nasconde dietro un’auto | 19enne arrestata a Terni

A Terni, l’ombra di un furto si è trasformata in un dramma: una 19enne ha rapinato un giovane, ferendolo, e si è nascosta dietro un’auto nel tentativo di sfuggire alla cattura. La polizia è sulle sue tracce, mentre le indagini svelano un quadro più complesso. La giustizia presto farà luce su questa vicenda e sui motivi che hanno spinto questa giovane a compiere un gesto così grave.

A Terni, una 19enne è stata arrestata per rapina e lesioni personali ai danni di un giovane rumeno. Indagini in corso per identificare la complice.

