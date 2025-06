Accoglienza e valorizzazione del capitale territoriale | puntare sul turismo lento

Il turismo lento sta diventando un trend sempre più importante per le aree interne d'Italia. Girolamo Pettrone, Commissario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, ha sottolineato come i cammini possano rappresentare un'opportunità unica per valorizzare il capitale territoriale. In un mondo che corre, rallentare e scoprire le bellezze locali non è solo una scelta di viaggio, ma un modo per riscoprire le proprie radici. È tempo di investire in esperienze autentiche!

Tempo di lettura: 3 minuti "Le aree interne devono puntare sul turismo lento" E' la ricetta del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone, lanciata nel corso dell'incontro pubblico sul tema "Turismo lento: i cammini come opportunità di sviluppo", promosso da Unioncamere e svoltosi stamani. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare le attività di studio e ricerca condotte da Unioncamere Campania sul turismo lento, con un focus proprio sulla opzione della riscoperta degli scenari paesaggistici, ambientali e culturali dei cammini regionali, intesi come strumenti di rigenerazione economica, sociale e culturale dei territori, in particolare delle aree interne.

