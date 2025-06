Accesso a Medicina Bernini firma il decreto | cosa prevede la riforma

Il mondo dell’istruzione medica si prepara a una rivoluzione con il nuovo decreto firmato dalla Ministra Anna Maria Bernini. Abolizione dei test d’ingresso, superamento del numero chiuso e l’introduzione di un Semestre aperto sono solo alcune delle innovazioni che cambieranno il modo di accedere alle lauree magistrali in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Scopriamo insieme cosa prevedono queste importanti novità e come influenzeranno il futuro degli aspiranti medici.

Abolizione dei test d'ingresso, superamento del numero chiuso con l'istituzione di un Semestre aperto e esami di merito. Sono alcune delle principali novità per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Veterinaria. Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che dà attuazione alla riforma in vigore già dal prossimo anno accademico, il 20252026. “Abbiamo definito i termini di accesso al Semestre aperto – spiega il Ministro Bernini – individuato le tre materie su cui gli aspiranti medici dovranno prepararsi e indicato le modalità d'esame. 🔗 Leggi su Iltempo.it