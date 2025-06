Accenture acquisizione in Italia per entrare nel mercato di aerospazio e difesa

Accenture si fa strada nel cuore dell’Italia con un’acquisizione strategica, rafforzando la propria presenza nei settori aerospazio e difesa. Acquisendo l’area Integrated Product Support di Sipal, l’azienda apre nuove frontiere di innovazione e competenza, coinvolgendo circa 250 talenti altamente specializzati. Questa mossa non solo amplia le capacità ingegneristiche e tecnologiche di Accenture, ma sancisce anche il suo impegno a guidare il futuro della difesa e dell’aerospazio in Italia.

Accenture rafforza la propria presenza nei settori aerospazio e difesa acquisendo l’area Integrated Product Support (IPS) di Sipal, società italiana con sede a Torino specializzata in ingegneria di supporto per veicoli complessi. L’operazione coinvolge circa 250 professionisti e ha l’obiettivo di ampliare le competenze ingegneristiche e tecnologiche dell’azienda in Italia e in Europa. L’area IPS si occupa di supporto ingegneristico per garantire il funzionamento, la manutenzione e l’efficacia operativa di sistemi sofisticati come veicoli aerei, terrestri e navali. Queste attività sono essenziali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, in particolare per clienti attivi nei principali programmi di difesa nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it