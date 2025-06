Accanto a Lee Jae-myung da ieri nuovo presidente della Corea del Sud la nuova First Lady mostra una certa riluttanza Ma non rimarrà dietro le quinte nonostante qualche scandalo che si lascia alle spalle

La Corea del Sud si risveglia con un nuovo presidente, Lee Jae-myung, e una First Lady che, nonostante qualche reticenza, si prepara a farsi sentire. In un contesto politico turbolento, il cambiamento rappresenta una opportunità di rilancio per la nazione, già simbolo di innovazione e cultura pop. La domanda ora è: come influenzerà questa nuova leadership l’immagine della Corea del Sud nel mondo? Rimanete sintonizzati!

La Corea del Sud ha – finalmente – un nuovo presidente e, con lui, una nuova First Lady. Dopo mesi di divisioni politiche scattate lo scorso 3 dicembre, alla fallita dichiarazione della legge marziale da parte del presidente Yoon, ieri i cittadini sudcoreani hanno eletto il democratico Lee Jae-myung. Il paese che ci ha regalato i BTS e le Blackpink, il kimchi e i K-drama entra, quindi, in una nuova era, con un leader che ora mira a incrementare il peso politico e culturale della Corea del Sud nel mondo. Ma durante il discorso di accettazione, la moglie Kim Hye-kyung è apparsa pensierosa. In fatto di controversie, l'ex musicista non scherza.

