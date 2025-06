Accadueò 690 alunni partecipanti delle scuole dei 35 comuni gestiti da nuove acque spa

Si è conclusa la ventesima edizione di Accadueò, il progetto che coinvolge i giovani nell'impegno per un uso responsabile dell'acqua. Con 690 alunni di 35 comuni, l'iniziativa non solo educa, ma crea una rete di consapevolezza ambientale sempre più forte. In un'epoca in cui la sostenibilità è cruciale, è fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni. Scoprire come questi ragazzi interpretano l'acqua potrebbe sorprendervi!