Accadde oggi | 4 giugno la strage di piazza Tienanmen

Il 4 giugno segna un capitolo oscuro della storia: la strage di Piazza Tienanmen, avvenuta nel 1989. Questo evento non è solo un ricordo lontano, ma un monito per il mondo occidentale sul valore della libertà di espressione. Mentre in Cina il silenzio regna sovrano, la lotta per i diritti umani continua a essere un tema centrale nel dibattito globale. Un’occasione per riflettere e non dimenticare.

Ancora oggi nel mondo occidentale la protesta viene considerata un evento fondamentale e importantissimo del XX secolo, ma in Cina il solo parlarne è considerato un tabù Trentasei anni fa, nella notte fra il 3 e il 4 giugno 1989, vi fu una violenta

14 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 14 maggio segna il 134º giorno dell'anno, con 232 giorni ancora da vivere. In questo giorno si celebra San Mattia, apostolo, mentre il proverbio invita a riflettere: "Maggio, vai adagio".

