Abusò ragazzino nella doccia della palestra al via il processo al medico

Un caso che scuote la comunità: un medico specialista, già noto per il suo ruolo in strutture di Valdarno e Roma, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario per presunti abusi su un ragazzino nelle docce di una palestra cittadina. La prima udienza, svoltasi ieri davanti al collegio presieduto dal giudice, ha aperto un capitolo cruciale di questa delicata vicenda, che potrebbe avere risvolti importanti sulla sua carriera e sulla tutela dei minori.