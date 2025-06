Abodi difende Acerbi | Evitiamo la parola rifiuto! Sono esseri umani

Il dibattito su Francesco Acerbi, che ha scelto di non rispondere alla convocazione della Nazionale, infiamma non solo i media, ma anche l'opinione pubblica. Andrea Abodi, ministro dello sport, ha messo in luce l'importanza di considerare gli atleti come esseri umani, evitando termini eccessivamente severi. In un momento in cui il benessere psicologico dei sportivi è sotto i riflettori, questa vicenda apre a riflessioni più ampie sulla pressione nel mondo dello sport.

Continua a tenere banco, anche tra i media, la questione legata alla mancata risposta di Francesco Acerbi alla convocazione dell'Italia. Ne ha parlato anche Andrea Abodi, ministro dello sport. DIFESA – Andrea Abodi, ministro per lo sport, alla presenza dei giornalisti a Roma, è stato incalzato sulla questione legata a Francesco Acerbi. Negli scorsi giorni, il difensore dell' Inter, ha deciso di rifiutare la chiamata di Luciano Spalletti con la Nazionale. Queste le parole del numero uno dello sport italiano: «Esprimere un giudizio in questi casi può risultare superficiale se non si conoscono tutti i dettagli – ha dichiarato –.

