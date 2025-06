Abbigliamento segnali di risveglio Sbarca un marchio scozzese in centro

Un nuovo capitolo per il fashion in centro: l'apertura di John Mc Coy's segna un risveglio atteso nel panorama dell'abbigliamento. Situato all’angolo tra via Strinati e corso Mazzini, questo marchio scozzese porta con sé l'eleganza delle lane shetland, un vero tocco di qualità in un momento di sfide. La rinascita del retail potrebbe essere alle porte: siete pronti a scoprire il futuro della moda?

Una rondine non fa primavera, ma l’apertura imminente del marchio John Mc Coy’s all’angolo tra via Strinati e il porticato di corso Mazzini è un segnale di speranza per il futuro della rete distributiva dell’abbigliamento in centro, in una situazione conclamata di difficoltĂ del settore. Si tratta di un marchio che realizza i capi con le lane shetland, labmswool, cashmere ed usando soprattutto tessuti tweed delle isole Harris. L’ispirazione deriva dalla storia della famiglia scozzese Mc Coy, vissuta in Scozia e poi emigrata in America. Il negozio aprirĂ a breve in locali identitari del centro storico di Cesena, che ospitarono i tessuti Pizzi e, successivamente, Swarovski. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbigliamento, segnali di risveglio. Sbarca un marchio scozzese in centro

