“Abbiamo trovato il tuo cane devi pagare per riaverlo” | come funziona la truffa del cane smarrito e cosa fare

Attenzione alle truffe sui cani smarriti: dietro a telefonate allarmanti, i malintenzionati si spacciano per forze dell’ordine o volontari, sfruttando le informazioni trovate negli annunci di ricerca. Il loro obiettivo? Estorcere denaro con la promessa di restituire il vostro amato animale. Conoscere i trucchi e sapere cosa fare può salvare il tuo amico peloso e il tuo portafoglio. Continua a leggere…

I truffatori, spacciandosi per agenti delle Forze dell'ordine o operatori della protezione civile, chiamano persone disperate che hanno smarrito un animale e chiedono soldi per la restituzione, usando le informazioni trovate negli appelli di ricerca e riferimenti normativi per convincere al pagamento della somma. 🔗 Leggi su Fanpage.it