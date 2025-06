Abbadia Lariana travolti in moto da un’auto | Eleonora lotta per la vita Valentin è fuori pericolo

Una tragedia ha colpito Abbadia Lariana, dove Eleonora, 15 anni, è in rianimazione dopo un incidente in moto. Mentre Valentin si riprende, la sua compagna di classe lascia un banco vuoto nel liceo di Lecco. Questo dramma mette in luce la fragilità della vita e l'importanza di ogni attimo. In un periodo in cui si celebra la fine dell'anno scolastico, ricordiamoci di quanto sia prezioso il tempo trascorso insieme.

Un banco vuoto si trova in un liceo di Lecco. È quello di Eleonora, 15 anni, una primina di Abbadia Lariana, che non potrà frequentare gli ultimi giorni di scuola né festeggiare il suono della campanella di fine anno con i compagni, perché sta lottando per la vita in un letto della Rianimazione dell'ospedale di Lecco. L'altra sera è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale: era in moto, insieme a Valentin, un suo amico di 16 anni di Calolziocorte, con cui si è schiantata contro l'auto di Daniela, una 49enne di Abbadia Lariana, come lei. Incidente sulla Sp 72. L'incidente è successo sulla Sp 72, ad Abbadia, intorno alle 22.

Abbadia Lariana: schianto sulla provinciale, la quindicenne ferita è in Terapia intensiva

