Abafil dalla pianta di abacà il filato sostenibile del futuro | a fine vita torna nella terra senza lasciare traccia

Abafil srl presenta Kartana®, il filato sostenibile che rivoluziona il mondo della moda. Ricavata dalla pianta di abacà, questa fibra naturale si inserisce perfettamente nel trend dell’economia circolare, restituendo alla terra ciò che le appartiene alla fine del ciclo di vita. In un’epoca in cui la sostenibilità è più che mai cruciale, Kartana® rappresenta una scelta consapevole per un futuro senza tracce, all'insegna del rispetto ambientale. Scopri come puoi fare la differenza!