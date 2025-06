A Villa Pignatelli riapre la casa della Fotografia con la mostra Architetture di città di Mario Ferrara

Villa Pignatelli riapre la Casa della Fotografia con una mostra imperdibile: "Architetture di città" di Mario Ferrara. Un viaggio visivo tra le linee e i sogni urbanistici, che invita il pubblico a riscoprire il volto pulsante delle metropoli italiane. Con questa esposizione, la villa si conferma come polo culturale di eccellenza, affiancando passato e presente in un dialogo emozionante. Un’occasione da non perdere per gli amanti dell’arte e dell’architettura.

Si è svolto oggi, 4 giugno, a Villa Pignatelli - Casa della Fotografia l’ultimo incontro del ciclo dal titolo Maestri della Scuola di Architettura a Napoli, promosso da Fondazione e Ordine degli Architetti di Napoli con il sostegno della Regione Campania. Con l’occasione è stata inaugurata la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - A Villa Pignatelli riapre la casa della Fotografia con la mostra “Architetture di città” di Mario Ferrara

