A Verona torna la rassegna Quartieri in Musica

A Verona riparte “Quartieri in Musica”, un viaggio sonoro nel cuore del cantautorato italiano! Quest'anno il tema è “Storie di ieri, voci di oggi”, e promette di portare la magia della musica nei quartieri, creando un legame profondo tra passato e presente. In un’era in cui riscoprire le radici culturali è fondamentale, questa rassegna si fa portavoce di emozioni e memorie che ci uniscono. Non perderti l’occasione di vivere questa esperienza unica!

NEI QUARTIERI LA MUSICA DEI CANTAUTORI ITALIANI Torna "Quartieri in Musica", l'iniziativa voluta e sostenuta dall'Assessorato al Decentramento del che quest'anno propone un percorso nella storia del cantautorato italiano con il concerto intitolato "Storie di ieri, voci di oggi".

Il verde è un bene comune: estate con irrigazione "goccia a goccia" a Verona e torna l'adozione di una pianta per i cittadini - ...iniziative estive, come l'irrigazione goccia a goccia, che garantiscono la salute delle piante. Ritorna anche l'adozione di una pianta, un'opportunità per i cittadini di contribuire attivamente alla cura del verde pubblico, rafforzando il legame tra comunità e natura, e promuovendo un ambiente urbano più sostenibile e vivibile.

Verona, torna il tema della sicurezza negli ospedali. La UIL propone la presenza dell’esercito. Una richiesta estrema per cercare di porre fine a una situazione che sta diventando sempre più pericolosa. Tweet live su X

Torna #VeronettaContemporaneaFestival L'edizione 2025 del #Festival si terrà dal 9 al 18 giugno negli spazi del Polo Santa Marta #Univr Info e programma: http://univr.it/veronettacontemporanea… | #Contemporanea #VCF2025 #Verona Tweet live su X

