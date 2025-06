A Verona El Cupolon in Festa

Dal 5 all'8 giugno 2025, Verona si trasforma nel cuore pulsante della tradizione con "El Cupolon in Festa". Presso la Basilica Santa Maria della Pace di San Michele, questo evento celebra la musica e la convivialità , richiamando l'importanza delle sagre locali. In un periodo in cui il ritorno alle radici è sempre più sentito, non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che unisce generazioni e promuove la cultura veronese. Prepara i sensi per un viaggio indimenticabile!

La Basilica Santa Maria della Pace di San Michele, con il patrocinio della settima circoscrizione di Verona, organizza dal 5 all’8 giugno 2025 l’evento "El Cupolon in Festa", un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli all’insegna della musica, della convivialità e delle tradizioni. SAGRE. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Verona "El Cupolon in Festa"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verona, no alle luci tricolori in Arena per la festa degli Alpini: l’Ana annulla la Cittadella

Secondo corrieredelveneto.corriere.it: A fronte delle difficoltà organizzative di queste ultime ore e delle restrizioni imposte, l’Associazione Nazionale Alpini di Verona ha deciso ... tre giorni di festa per il 150esimo ...