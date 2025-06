A Vallelunga la Porsche Carrera Cup con Ebimotors al via Orari e dirette

La Porsche Carrera Cup Italia torna a far rumore sul circuito di Vallelunga dal 6 all’8 giugno! Questo secondo appuntamento promette emozioni forti e sfide avvincenti. In un contesto di crescente passione per il motorsport in Italia, i riflettori sono puntati su Ebimotors, pronto a conquistare il podio. Non perdere l'occasione di vivere l'adrenalina delle gare in diretta: ogni curva potrebbe riservare sorprese incredibili!

Secondo appuntamento stagionale per la Porsche Carrera Cup Italia 2025. Sul circuito di Vallelunga, alle porte di Rome, dal 6 all’8 giugno si disputeranno le gare 3 e 4 della stagione iniziata lo scorso mese a Misano Adriatico. Sull’anello laziale, lungo 4.085 metri, le condizioni meteo saranno eccellenti, con totale assenza di pioggia e temperature tra i 15 gradi di minima e 32 di massima. L’asfalto durante il giorno sarà bollente ed ulteriormente “riscaldato” dalle 30 Porsche 911 GT3 Cup al via. Vista la tortuosità del tracciato, sarà molto probabile la presenza in pista della safety car che a Vallelunga nelle ultime stagioni ha spesso condizionato i 30 minuti di corsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - A Vallelunga la Porsche Carrera Cup con Ebimotors al via. Orari e dirette

