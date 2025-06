A una svolta la trattativa per la Civitanovese | Volete la società? Incontriamoci e parliamo

La Civitanovese è pronta a vivere una nuova era! Mauro Profili apre le porte a potenziali acquirenti, ma con un'importante condizione: conoscere il progetto in dettaglio. Questo segnale non solo solleva l'interesse per la squadra, ma si inserisce anche nel trend di rinnovamento che coinvolge molte società sportive italiane. La voglia di trasformare le passioni in progetti concreti è più forte che mai. Rimanete sintonizzati!

"Disposto ad un’eventuale cessione, ma voglio conoscere le persone e il loro progetto". Sarebbe grossomodo questo il succo della pec che l’attuale patron della Civitanovese Mauro Profili ha inviato ieri ai legali rappresentanti della "Cosmo srl", per tramite di un legale. Una risposta che si è fatta attendere quella di Profili, che segue la manifestazione di interesse ricevuta all’inizio della scorsa settimana e poi il sollecito di venerdì. Almeno sulla carta, vi è una apertura ad un eventuale passaggio di proprietà. Una cosa è pressoché certa: la replica non può che annullare la scadenza indicata dagli stessi offerenti nella giornata di venerdì scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A una svolta la trattativa per la Civitanovese: "Volete la società? Incontriamoci e parliamo"

Altri articoli sullo stesso argomento

Nico Paz Inter, svolta inaspettata nella trattativa: scelto il futuro del pupillo di Zanetti - Una svolta inattesa nel trasferimento di Nico Paz, pupillo di Zanetti, segna un colpo importante per l’Inter nel calciomercato.

Segui queste discussioni su X

Theo Hernandez è ormai stato scaricato a tutti gli effetti dal Milan che cerca di venderlo in tutti i modi, le ultime ore potrebbero essere decisive. #ACMILANINSIDE #ACMILAN #CALCIOMERCATO #THEOHERNANDEZ #INZAGHI Tweet live su X

???? Le trattativa tra l'Al-Hilal e il Milan per Theo Hernández sono in corso dalla scorsa settimana ma attendono ancora la svolta Il fattore chiave sarà la decisione di Theo, dato che non ha ancora approvato un potenziale passaggio alla Saudi Pro League. [@ Tweet live su X

Trattativa tra Al Hilal e il Milan per Theo Hernández avanzata dalla scorsa settimana, ma si attende ancora la svolta. Il fattore chiave sarà la decisione di Theo, dato che non ha ancora approvato un potenziale passaggio alla Saudi Pro League @FabrizioRoma Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Cosmo srl dalla Campania pronta a rilevare la Civitanovese con un'offerta di 300mila euro

Secondo ilrestodelcarlino.it: L'azienda di costruzioni Cosmo srl offre 300mila euro per acquisire la Civitanovese, promettendo un progetto pluriennale.

Imprenditori laziali interessati all'acquisto della Civitanovese

Da ilrestodelcarlino.it: Un consorzio laziale potrebbe rilevare la Civitanovese. Il sindaco Ciarapica media la trattativa, coinvolto anche Michele Paolucci.

Imprenditori laziali interessati all'acquisto della Civitanovese

Secondo msn.com: Un gruppo di imprenditori laziali è interessato a rilevare la Civitanovese ... di voler portare avanti un progetto duraturo. Dunque, Ciarapica starebbe facendo da intermediario nella trattativa ...