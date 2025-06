A un evento a Los Angeles si è presentata con un nuovo nome d' arte lontano dai cognomi ingombranti di mamma e papà

In un mondo in cui i giovani cercano di affermare la propria identità al di là delle ombre familiari, Shiloh Jolie ha sorpreso tutti presentandosi come Shi Joli a Los Angeles. Durante un evento esclusivo per il lancio della collezione di Isabel Marant con Net-A-Porter, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha dimostrato che il talento e la creatività possono brillare anche lontano dai cognomi ingombranti. Una nuova voce nel panorama della moda è nata!

S hiloh Jolie, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha fatto parlare di sé a Los Angeles, presentandosi con un nuovo nome d’arte, Shi Joli, durante un evento esclusivo organizzato per il lancio della collezione di Isabel Marant con Net-A-Porter. Leggi anche › Angelina Jolie, il nome di sua figlia Shiloh Nouvel nasconde una storia familiare drammatica Stando a riportato da People e Variety, la diciannovenne figlia d’arte dell’ex coppia d’oro di Hollywood ha debuttato come coreografa per l’esibizione della cantante Luella, che ha presentato il suo ultimo singolo Naïve, accompagnata dai ballerini Keoni Rose e Tako Suzuko. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A un evento a Los Angeles si è presentata con un nuovo nome d'arte lontano dai cognomi "ingombranti" di mamma e papà

