A Treviso si è conclusa la 18ª edizione degli adidas Eurocamp

A Treviso si è conclusa l'18ª edizione dell’adidas Eurocamp, un evento che celebra il talento giovanile del basket internazionale. La squadra americana 3SSB ha trionfato per la prima volta, battendo i talentuosi australiani della NBL Next Stars. Con il basket in continua crescita a livello globale, questo campionato rappresenta un'importante vetrina per i giovani atleti. Chi sarà il prossimo fenomeno a brillare nei parquet di tutto il mondo?