A Torino un viaggio nel futuro attraverso gli archivi | tornano Archivissima e la Notte degli Archivi

Preparati a un'esperienza unica! Dal 5 all'8 giugno, Torino si trasforma in un palcoscenico di idee e innovazione con Archivissima, il festival che celebra la memoria attraverso gli archivi. Un evento che unisce passato e futuro, invitando tutti a esplorare il valore della storia nel contesto contemporaneo. Scopri come i tesori nascosti del nostro patrimonio possano ispirare visioni audaci per il domani. Non perdere questa straordinaria occasione!

La città di Torino si prepara a ospitare, dal 5 all'8 giugno, un evento di rilievo nazionale e internazionale che pone la memoria al centro del dibattito su innovazione e futuro: Archivissima, il festival italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico, giunge alla sua decima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - A Torino, un viaggio nel futuro attraverso gli archivi: tornano Archivissima e la Notte degli Archivi

