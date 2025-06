A Todi un' estate con bus gratuiti fino a mezzanotte

Todi si prepara a un'estate da vivere senza pensieri, offrendo bus gratuiti fino a mezzanotte! Un'iniziativa che non solo facilita l'accesso al centro storico, ma promuove anche un turismo sostenibile e responsabile. Con l'aumento delle temperature, questa è l'occasione perfetta per scoprire le bellezze della città in notturna, senza stress da parcheggio. Scopri come il trasporto pubblico può rivoluzionare le tue serate estive!

Todi continua a puntare sul servizio di trasporto pubblico gratuito per il collegamento dei parcheggi di prossimitĂ alle mura urbiche al centro storico, tanto da aver disposto un'estensione degli orari per il periodo estivo. Il potenziamento interesserĂ nei mesi di giugno e luglio oltre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - A Todi un'estate con bus gratuiti fino a mezzanotte

