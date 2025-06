a taranto una grande festa per i 70 anni di intercultura

A Taranto si celebra un traguardo straordinario: i 70 anni di Intercultura! Un'occasione unica per festeggiare l'incontro tra culture, la pace e la crescita personale. Con oltre 55.000 studenti italiani e 33.000 internazionali accolti da famiglie del nostro Paese, questo evento rappresenta un viaggio emozionante verso la comprensione reciproca. Preparati a vivere una giornata ricca di colori, storie e connessioni indimenticabili!

Tarantini Time Quotidiano Quest’anno Intercultura, l’organizzazione che promuove la conoscenza reciproca tra culture e la pace, ha compiuto 70 anni, un lungo periodo in cui ha organizzato scambi studenteschi con circa 55.000 studenti del nostro Paese e 33.000 studenti internazionali che sono stati accolti da famiglie italiane. È un modo concreto per promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, l’inclusione e la comprensione reciproca tra culture diverse, valori che in questo periodo assumono una importanza ancora maggiore. Per celebrare con tutta la comunità questo importante “compleanno”, il Centro locale di Taranto di Intercultura organizza un evento che si terrà , con ingresso libero e gratuito, alle ore 16. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it