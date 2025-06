A sportellate con l’intelligenza artificiale affinché sparisca dal mio Whatsapp

...si descrive la crescente ansia per il futuro dominato dall’intelligenza artificiale. In un’epoca in cui la tecnologia sembra invadere ogni aspetto della vita quotidiana, è naturale provare inquietudine. Questo termine riassume perfettamente il timore di diventare obsolete nel nostro stesso mondo. Ma invece di fuggire, potremmo scegliere di abbracciare il cambiamento e trasformarlo in un’opportunità. Come gestirai la tua relazione con l’AI? La risposta potrebbe sorprenderti!

Ho una passione per le parentesi, ed era quindi inevitabile che “p(doom)” divenisse la mia parola preferita della stagione. Sarebbe successo, temo, anche se avessi preso in simpatia l’intelligenza artificiale, invece di scrutarla borbottando e facendo le smorfie che mio nonno faceva quando indossavo la felpa dei Beatles. P(doom) è la parola con cui coloro che si occupano di queste diavolerie moderne indicano la probabilità che l’intelligenza artificiale conduca a un’apocalisse. Scherzosamente, dicono, giacché sono davvero convinti che l’intelligenza artificiale sia John Lennon e che il mio nonno in me tra qualche anno dirà «come ho fatto a non capirne subito la preziosità». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A sportellate con l’intelligenza artificiale, affinché sparisca dal mio Whatsapp

