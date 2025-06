A Serino la Braciola più lunga d’Italia per la Festa dell' emigrante

In attesa della Festa dell'Emigrante a Rivottoli di Serino, la comunità si prepara a battere un record culinario con la braciola più lunga d’Italia! Questo evento non è solo un momento di tradizione, ma un forte richiamo all'identità culturale e alle radici, in un’epoca in cui il legame con le origini è più importante che mai. Unitevi per celebrare la fede, il folklore e le storie di chi ha cercato fortuna lontano da casa!