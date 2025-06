A San Donà di Piave si corre per sostenere la comunità e la ricerca scientifica

Il 4 luglio, San Donà di Piave si trasforma in un palcoscenico di solidarietà con "Cori in Boea". Un evento che unisce la comunità per sostenere la ricerca contro le malattie ematologiche. In un periodo in cui la salute e la ricerca sono più che mai al centro del dibattito, partecipare a questa corsa significa non solo divertirsi, ma anche dare voce a chi combatte ogni giorno. Unisciti a noi e fai la differenza!

Un’intera comunità in movimento per una giusta causa. Il prossimo 4 luglio torna a San Donà di Piave "Cori in Boea", l’evento promosso da AIL Venezia (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) in collaborazione con le associazioni sandonatesi Marmellotti e In meta con-te Giorgio e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - A San Donà di Piave si corre per sostenere la comunità e la ricerca scientifica

Articoli recenti che potrebbero piacerti

L'Holi dei record a San Donà di Piave, un’esplosione di colori e musica accende l’estate veneziana - L'Holi Festival dei colori riaccende l'estate veneziana a San Donà di Piave, promettendo un evento indimenticabile.

Segui queste discussioni su X

Grande partecipazione, sabato 24 maggio, in piazza Trevisan a San Donà di Piave al presidio di pace e solidarietà organizzato da associazioni, partiti e gruppi civici locali. https://lavitadelpopolo.it/paesi-citta/veneziano/san-dona-presidio-per-la-pace-e-tante-l Tweet live su X

Aveva 82 anni. Nato a San Donà di Piave il 21 ottobre del 1942, Ferrari da giocatore ha indossato tra le altre le maglie di Palermo e Udinese, squadre che ha poi anche allenato. Tweet live su X