A Roma apriranno due nuovi centri antiviolenza e una casa rifugio per donne e bambini

Roma si prepara a rafforzare il suo impegno contro la violenza di genere con due nuovi centri antiviolenza e una casa rifugio dedicata a donne e bambini. Queste strutture, frutto di una coprogettazione tra il Dipartimento Pari OpportunitĂ e il terzo settore, rappresentano un passo fondamentale per offrire un sostegno concreto e tempestivo alle donne in difficoltĂ . Un'iniziativa che dimostra come la solidarietĂ possa aprire nuove strade di speranza e protezione.

Due centri antiviolenza e una casa rifugio. Sono le strutture che Dipartimento Pari opportunitĂ del Comune di Roma punta a realizzare, attraverso la formula della coprogettazione con enti del terzo settore, per potenziare la rete di soccorso e accoglienza per le donne vittime di violenza maschile.

